Смертельное везение
Wink
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Смертельное везение
7.82018, Dead Lucky 1 сезон
Триллеры, Криминал18+

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Смертельное везение (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Старший детектив полиции Грейс Гиббс охотится на преступника, убивающего ее коллег. Несмотря на то, что имя маньяка известно — это Кори Бакстер — поймать его практически невозможно. В процессе расследования Грейс и ее напарник, младший детектив Чарли Фунг выходят на студентку из Китая, которая каким-то образом связана с Бакстером. Куда приведет полицейских эта зацепка?

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Рейтинг

6.8 IMDb