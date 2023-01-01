Смертельное везение (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Старший детектив полиции Грейс Гиббс охотится на преступника, убивающего ее коллег. Несмотря на то, что имя маньяка известно — это Кори Бакстер — поймать его практически невозможно. В процессе расследован�ия Грейс и ее напарник, младший детектив Чарли Фунг выходят на студентку из Китая, которая каким-то образом связана с Бакстером. Куда приведет полицейских эта зацепка?



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