Смерть не в раю
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Смерть не в раю

Смерть не в раю (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Смерть не в раю 1 сезон
Драма, Криминал18+

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О сериале

Инспектор Хамфри Гудман в поисках спокойной жизни переезжает с райского карибского острова Сент-Мари со своей невестой Мартой в её родной британский городок. Однако оказалось, что уровень преступности здесь неожиданно высокий, и спокойствия инспектору не видать.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

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