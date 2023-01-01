Случайная вакансия
Wink
Сериалы
Случайная вакансия

Случайная вакансия (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, The Casual Vacancy 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Маленький городок готовится стать местом полномасштабных «военных действий». После внезапной смерти одного из членов местного городского совета открывается самая завидная вакансия, претенденты на которую уже готовятся к ожесточенной борьбе за заветное кресло.

Все сезоны сериала Случайная вакансия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb