Случайная вакансия (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, The Casual Vacancy 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Маленький городок готовится стать местом полномасштабных «военных действий». После внезапной смерти одного из членов местного городского совета открывается самая завидная вакансия, претенденты на которую уже готовятся к ожесточенной борьбе за заветное кресло.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джонни
Кэмпбелл
- СКАктёр
Сайлас
Карсон
- ДХАктёр
Джо
Херст
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Рори
Киннер
- ЭЛАктриса
Эбигейл
Лаури
- ЭБАктриса
Эмили
Беван
- РДАктёр
Руфус
Джонс
- РГАктёр
Ричард
Гловер
- МДАктриса
Моника
Долан
- ДМАктриса
Джулия
МакКензи
- Сценарист
Сара
Фелпс
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- ДдПродюсер
Дэнни
де Уоррен
- КДХудожник
Кит
Данн
- ТСОператор
Тони
Слэйтер Линг