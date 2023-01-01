Случайная вакансия (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Маленький городок готовится стать местом полномасштабных «военных действий». После внезапной смерти одного из членов местного городского совета открывается самая завидная вакансия, претенденты на которую уже готовятся к ожесточенной борьбе за заветное кресло.



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