След улитки (мультсериал, 2019) смотреть онлайн
6.62019, Snail Trail 1 сезон
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Сюжет
Господин Улитка — дружественный исследователь, который любит гулять на открытом воздухе и исследовать дикую природу. В своих путешествиях господин Улитка встречает различных животных и делает важные открытия об их образе жизни и привычках, задавая им разные и очень смешные вопросы.
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