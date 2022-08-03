Wink
Сериалы
Сильная слабая женщина

Сильная слабая женщина (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Сильная слабая женщина 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Лена влюблена в актера местного драмтеатра Николая Черкасова, она давно мечтает познакомиться со своим кумиром. Однако Николаю больше нравится ее сестра Маша, актер очень быстро предлагает ей выйти за него замуж.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сильная слабая женщина»