Шоу о Дружбе (мультсериал, 2016) смотреть онлайн
5.82016, The Friendship show 1 сезон
Мультсериалы, Развивающие0+
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Сюжет
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Верный друг лучше сотни слуг», «Не мил и свет, когда друга нет» ― пословиц о дружбе не счесть, ведь это огромная ценность ― найти кого-то близкого по духу. Сборник мультфильмов учит детей дружелюбию, рассказывая добрые истории про настоящих друзей.
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