Школьные хроники Анжелы (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Ja'mie: Private School Girl 1 сезон
Комедии18+
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Сюжет
Один за всех. Такого мы еще точно никогда не видели. Комедия в жанре мокьюментари о жизни учениц частной гимназии. Анжела, главная школьная воображала, командует одноклассницами, воюет с младшей сестрой, влюбляется, наряжается и постоянно ведет дневник. В общем, настоящая девушка-чума в школьной форме. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- КЛРежиссёр
Крис
Лиллей
- СМРежиссёр
Стюарт
МакДональд
- КЛАктёр
Крис
Лиллей
- ДДАктриса
Джорджи
Дженнингс
- ДТАктриса
Джорджия
Трэ
- ЛГАктриса
Лаура
Грэйди
- ФРАктриса
Фиби
Робертс
- ДБАктриса
Д’Арси
Бакерфилд
- ТДАктриса
Тайла
Дуйал
- МУАктриса
Мэдлин
Уоррелл
- АКАктёр
Алекс
Купер
- ЛЭАктёр
Лестер
Эллис мл.
- КЛСценарист
Крис
Лиллей
- КЛПродюсер
Крис
Лиллей
- ЛУПродюсер
Лаура
Уотерс
- СТХудожник
Стивен
Треверс