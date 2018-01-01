Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»
Актёры
Бенедикт КамбербэтчBenedict Cumberbatch
АктёрSherlock Holmes
Мартин ФриманMartin Freeman
АктёрDr. John Watson
Уна СтаббсUna Stubbs
АктрисаMrs. Hudson
Руперт ГрейвзRupert Graves
АктёрDI Lestrade
Луиза БрилиLouise Brealey
АктрисаMolly Hooper
Марк ГэтиссMark Gatiss
АктёрMycroft Holmes
Эндрю СкоттAndrew Scott
АктёрJim Moriarty
Аманда АббингтонAmanda Abbington
АктрисаMary Watson
Джонатан АрисJonathan Aris
АктёрAnderson
Винетт РобинсонVinette Robinson
АктрисаSgt Sally Donovan