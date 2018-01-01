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Шерлок
Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»

Режиссёры

Пол Макгиган

Пол Макгиган

Paul McGuigan
Режиссёр
Ник Харран

Ник Харран

Nick Hurran
Режиссёр
Эрос Лин

Эрос Лин

Euros Lyn
Режиссёр

Актёры

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрSherlock Holmes
Мартин Фриман

Мартин Фриман

Martin Freeman
АктёрDr. John Watson
Уна Стаббс

Уна Стаббс

Una Stubbs
АктрисаMrs. Hudson
Руперт Грейвз

Руперт Грейвз

Rupert Graves
АктёрDI Lestrade
Луиза Брили

Луиза Брили

Louise Brealey
АктрисаMolly Hooper
Марк Гэтисс

Марк Гэтисс

Mark Gatiss
АктёрMycroft Holmes
Эндрю Скотт

Эндрю Скотт

Andrew Scott
АктёрJim Moriarty
Аманда Аббингтон

Аманда Аббингтон

Amanda Abbington
АктрисаMary Watson
Джонатан Арис

Джонатан Арис

Jonathan Aris
АктёрAnderson
Винетт Робинсон

Винетт Робинсон

Vinette Robinson
АктрисаSgt Sally Donovan

Сценаристы

Марк Гэтисс

Марк Гэтисс

Mark Gatiss
Сценарист
Стивен Моффат

Стивен Моффат

Steven Moffat
Сценарист
Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Продюсеры

Стивен Моффат

Стивен Моффат

Steven Moffat
Продюсер
Марк Гэтисс

Марк Гэтисс

Mark Gatiss
Продюсер
Берил Верту

Берил Верту

Beryl Vertue
Продюсер
Сью Верчью

Сью Верчью

Sue Vertue
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Головчанский

Александр Головчанский

Актёр дубляжа
Василий Зотов

Василий Зотов

Актёр дубляжа
Светлана Старикова

Светлана Старикова

Актриса дубляжа
Радик Мухаметзянов

Радик Мухаметзянов

Актёр дубляжа
Андрей Симанов

Андрей Симанов

Актёр дубляжа

Художники

Эрвел Джонс

Эрвел Джонс

Arwel Jones
Художник
Эдвард Томас

Эдвард Томас

Edward Thomas
Художник

Монтажёры

Ян Майлз

Ян Майлз

Yan Miles
Монтажёр

Операторы

Невилл Кидд

Невилл Кидд

Neville Kidd
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор
Майкл Прайс

Майкл Прайс

Michael Price
Композитор