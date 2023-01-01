Северная Америка
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Северная Америка (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, North America 1 сезон
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Канал National Geographic приглашает вас в увлекательное путешествие по Северной Америке. Вы побываете в районе Биг-Сюр в Калифорнии, где на фоне красивейшей природы идет ожесточенная борьба за выживание и за территорию, а также — насладитесь дикой природой Аляски и горными видами.

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Рейтинг

8.5 IMDb