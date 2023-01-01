Смотреть клипы Сексапильное

Сюжет

Откройте плейлист проникновенной балладой «Три Дня Любви» от Zivert — бархатный вокал артистки погрузит вас в мечтательное настроение. Продолжит эту лирическую линию трек «Вдыхаем» от Margo с его трогательной мелодией.



Добавит лирической задумчивости композиция «Много» в исполнении группы «Любовь» — чувственный и проникновенный трек для неспешного вечера. А завершит плейлист довольно откровенная композиция «Танго Блюз» от Гио Пики, которая покажет популярного хитмейкера с новой, романтической стороны.



Включайте этот плейлист, когда захотите расслабиться и насладиться не только своей второй половиной, но и красивой, чувственной музыкой.



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