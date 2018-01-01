Wink
Рыцарь Семи Королевств
Актёры и съёмочная группа сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Режиссёры

Оуэн Харрис

Owen Harris
Режиссёр
Сара Адина

Sarah Adina
Режиссёр

Актёры

Эдвард Эшли

Edward Ashley
АктёрSer Steffon Fossoway
Питер Клэффи

Peter Claffey
АктёрSer Duncan 'Dunk' the Tall
Декстер Сол Анселл

Dexter Sol Ansell
АктёрEgg
Генри Эштон

Henry Ashton
АктёрPrince Daeron 'the Drunken' Targaryen / Daeron Targaryen
Дэниэл Уэбб

Danny Webb
АктёрSer Arlan of Pennytree

Сценаристы

Ира Паркер

Ira Parker
Сценарист
Джордж Р.Р. Мартин

George R.R. Martin
Сценарист

Продюсеры

Ира Паркер

Ira Parker
Продюсер
Сара Брэдшоу

Sarah Bradshaw
Продюсер
Оуэн Харрис

Owen Harris
Продюсер
Ирам Мартинес

Hiram Martinez
Продюсер

Художники

Том МакКаллаг

Tom McCullagh
Художник
Гарри Пэйн

Harry Payne
Художник