Рыцарь Семи Королевств (сериал, 2026) смотреть онлайн

О сериале
Вестерос за 100 лет до борьбы Дейенерис Таргариен за Железный Трон. Наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий знакомится с мальчиком по имени Эгг, который скрывает тайну своего происхождения. Сделав мальчишку своим оруженосцем, Дункан вместе с ним отправляется в путешествие по континенту, периодически попадая в различные передряги.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- ОХРежиссёр
Оуэн
Харрис
- САРежиссёр
Сара
Адина
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эшли
- ПКАктёр
Питер
Клэффи
- ДСАктёр
Декстер
Сол Анселл
- ГЭАктёр
Генри
Эштон
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- ИПСценарист
Ира
Паркер
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ИППродюсер
Ира
Паркер
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- ОХПродюсер
Оуэн
Харрис
- ИМПродюсер
Ирам
Мартинес
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- ГПХудожник
Гарри
Пэйн