Рыцарь Семи Королевств (сериал, 2026) смотреть онлайн

2026, A Knight of the Seven Kingdoms 1 сезон
Фэнтези, Боевик18+

Вестерос за 100 лет до борьбы Дейенерис Таргариен за Железный Трон. Наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий знакомится с мальчиком по имени Эгг, который скрывает тайну своего происхождения. Сделав мальчишку своим оруженосцем, Дункан вместе с ним отправляется в путешествие по континенту, периодически попадая в различные передряги.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb