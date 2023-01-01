Рокко (2018) (мультсериал, 2018) смотреть онлайн
6.22018, Рокко (2018) 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Белка по имени Рокко живет в лесу и сталкивается с новыми проблемами в каждом эпизоде. Присоединяйтесь к Рокко, когда он носит сочную сливу, пересекает лужу, греется в снежный день и многое другое. Юные зрители могут идентифицировать себя с задачами Рокко и почувствовать его успех
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