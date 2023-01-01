Родина
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Родина

Родина (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Homeland
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сержант морской пехоты внезапно оказывается целым и невредимым спустя восемь лет после того, как был объявлен погибшим. Но агент ЦРУ подозревает, что он связан с террористической группировкой.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина»

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