Родина (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сержант морской пехоты внезапно оказывается целым и невредимым спустя восемь лет после того, как был объявлен погибшим. Но агент ЦРУ подозревает, что он связан с террористической группировкой.



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