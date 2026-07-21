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Wink
Сериалы
Ресторан по понятиям
Актёры и съёмочная группа сериала «Ресторан по понятиям»
Актёры и съёмочная группа сериала «Ресторан по понятиям»
Режиссёры
Давид Дадунашвили
Режиссёр
Актёры
Владимир Вдовиченков
Актёр
Максим Коновалов
Актёр
Иван Кокорин
Актёр
Михаил Тарабукин
Актёр
Виктория Богатырёва
Актриса
Сценаристы
Гайк Асатрян
Сценарист
Продюсеры
Давид Дадунашвили
Продюсер
Сарик Андреасян
Продюсер
Гайк Асатрян
Продюсер
Гевонд Андреасян
Продюсер
Художники
Дмитрий Докторов
Художник
Гульнара Шахмилова
Художница
Давид Дадунашвили
Художник
Композиторы
Арташес Андреасян
Композитор