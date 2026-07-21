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Сериалы
Ресторан по понятиям
Актёры и съёмочная группа сериала «Ресторан по понятиям»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ресторан по понятиям»

Режиссёры

Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Режиссёр

Актёры

Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков

Актёр
Максим Коновалов

Максим Коновалов

Актёр
Иван Кокорин

Иван Кокорин

Актёр
Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

Актёр
Виктория Богатырёва

Виктория Богатырёва

Актриса

Сценаристы

Гайк Асатрян

Гайк Асатрян

Сценарист

Продюсеры

Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гайк Асатрян

Гайк Асатрян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер

Художники

Дмитрий Докторов

Дмитрий Докторов

Художник
Гульнара Шахмилова

Гульнара Шахмилова

Художница
Давид Дадунашвили

Давид Дадунашвили

Художник

Композиторы

Арташес Андреасян

Арташес Андреасян

Композитор