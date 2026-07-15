История четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей. Теперь парни должны решить: поддаться воровской романтике и осуществить ограбление или выбрать спокойную жизнь с новым для них делом.

