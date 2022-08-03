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Ребенок Розмари

Ребенок Розмари (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Rosemary's Baby 1 сезон
Триллер, Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

История о молодой девушке Розмари Вудхаус, которая подозревает, что ее соседи — участники Сатанинского культа, а их цель — ее будущий ребенок.

Страна
США, Франция, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ребенок Розмари»