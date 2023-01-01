RCC Intro 20
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RCC Intro 20

RCC Intro 20 (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.92022, RCC Intro 20 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сергей Мартынов и Кристиано Фролич возглавили турнир RCC Intro 20! Россиянин и бразилец выступили в промежуточном весе до 87 кг. Для Мартынова это 11-й бой в лиге, Фролич дебютировал в RCC.

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