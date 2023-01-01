Разговоры животных (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект, помогающий лучше понять братьев наших меньших. «Разговоры животных» концентрируются на давней мечте человечества: прямое общение со зверьми разных размеров и расцветок. Ученые со вс�его мира пытаются наладить с фауной полноценный контакт. И сейчас люди ближе к этой цели, чем когда-либо. Но сможем ли мы когда-нибудь действительно расшифровать язык животных? Попробуем узнать!



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