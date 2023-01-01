Ради всего человечества
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Ради всего человечества (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Ради всего человечества 1 сезон
Фантастика, Драмы18+

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Сюжет

26 июня 1969 года США проиграли космическую гонку СССР: космонавт Алексей Леонов водрузил на лунной поверхности красное знамя, после чего многие проекты NASA сворачиваются. Но американцы не собираются сдаваться, и решают снова бросить вызов Советскому Союзу, чтобы утвердить своё превосходство в космосе.

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Информация

Страна
США
Жанры
Фантастика, Драмы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Ради всего человечества»