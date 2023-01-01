Пятьдесят вторая больница (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Больница №52 города Москвы – не просто одно из многих лечебных учреждений, которые перепрофилировались под борьбу с COVID-19. Они – «первый госпиталь первого эшелона». Именно к ним в разгар эпидемии везл�и самые тяжелые случаи. Именно их исследователи и врачи во многом разработали ту систему, по которой сейчас лечат ковид в России. Новости о вирусе уходят на второй план – но сам вирус остается с нами. Доку-реалити посвящено врачам и медперсоналу больницы, который постепенно выходит из экстремальной ситуации и учится защищать нас в новой реальности.



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