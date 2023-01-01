Пузыри
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Пузыри

Пузыри (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Баблс 2 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Добро пожаловать в новый, фантастический и невероятный мир Баблс! Мир пузырей! Вы увидите приключения героев мультфильма — энергичного Марти, неуклюжего Дяди Фолдера, добродушной Майи, гениального Тена и большого и сильного Буль-Буля.

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Рейтинг

5.6 IMDb