Пузыри (мультсериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Баблс 2 сезона
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Сюжет
Добро пожаловать в новый, фантастический и невероятный мир Баблс! Мир пузырей! Вы увидите приключения героев мультфильма — энергичного Марти, неуклюжего Дяди Фолдера, добродушной Майи, гениального Тена и большого и сильного Буль-Буля.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
5.6 IMDb