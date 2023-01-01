Провожающая в последний путь Фрирен (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

После 10-летнего путешествия и победы на королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.



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