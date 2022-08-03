Примадонна (сериал, 2005) смотреть онлайн
2005, Примадонна 1 сезон
Мелодрама12+
О сериале
Три подруги из провинциального городка — Жанна, Зойка и Миледи — после окончания школы отправляются воплощать мечту чеховских трех сестер. В Москву! В Москву! Город грез, исполнения желаний и чудес — таким он кажется им издалека. Жанна мечтает о лаврах великой певицы, Зойка — о муже — настоящем полковнике и куче ребятишек, а Миледи — о славе супермодели или, на худой конец, кинозвезды. Но реальная жизнь вносит свои коррективы в планы девушек. Радужные мечты грозят лопнуть как мыльный пузырь. За их осуществление еще надо побороться, пуская в ход и хитрость, и локти, и когти.
ЖанрМелодрама
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- Актёр
Александр
Мохов
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ДИСценарист
Дмитрий
Иванов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ФРХудожник
Феликс
Ростоцкий
- НПХудожница
Наталья
Полях
- ТСМонтажёр
Тамара
Сказина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко
- АШКомпозитор
Александр
Шульгин