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Приключения Ланфеста
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Ланфеста»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Ланфеста»

Режиссёры

Антуан Шаррейрон

Антуан Шаррейрон

Antoine Charreyron
Режиссёр

Актёры

Кевин Айчеле

Кевин Айчеле

Kevin Aichele
Актёр
Нолан Бальзер

Нолан Бальзер

Nolan Balzer
Актёр
Тим Бэндфилд

Тим Бэндфилд

Tim Bandfield
Актёр
Дэн Берзенджи

Дэн Берзенджи

Dan Berzenji
Актёр
Брайан Кук

Брайан Кук

Brian Cook
Актёр
Катрин Фамега

Катрин Фамега

Catherine Famega
Актриса
Мюррэй Фарнелл

Мюррэй Фарнелл

Murray Farnell
Актёр
Жак Фокс

Жак Фокс

Jacqui Fox
Актриса
Тристен Фой

Тристен Фой

Tristen Foy
Актёр
Алекс Гуде

Алекс Гуде

Alex Goude
Актёр
Майкл Стриклэнд

Майкл Стриклэнд

Michael Strickland
Актёр
Уильям О’Доннелл

Уильям О’Доннелл

William O'Donnell
Актёр
Робин Слэйд

Робин Слэйд

RobYn Slade
Актриса
Рон Робинсон

Рон Робинсон

Ron Robinson
Актёр
Бри Маркс

Бри Маркс

Bree Marks
Актриса
Джордж Хадсон

Джордж Хадсон

George Hudson
Актёр

Сценаристы

Лорен Тернер

Лорен Тернер

Laurent Turner
Сценарист

Актёры дубляжа

Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Лина Иванова

Актриса дубляжа

Композиторы

Клаус Бадельт

Клаус Бадельт

Klaus Badelt
Композитор
Марк Энтони Яигер

Марк Энтони Яигер

Mark Yaeger
Композитор