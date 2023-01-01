Правило Коми
Wink
Сериалы
Правило Коми

Правило Коми (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, The Comey Rule 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В основу политической драмы легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. Режиссером проекта выступил Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, — недаром именно он адаптировал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Правило Коми смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb