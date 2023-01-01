Правило Коми (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В основу политической драмы легла книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который не побоялся в свое время пойти на открытый конфликт с Дональдом Трампом, за что поплатился карьерой. Режиссером проекта выступил Билли Рэй, человек в громких интригах подкованный, — недаром именно он адаптир�овал историю Ричарда Джуэлла для фильма Клинта Иствуда. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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