Правила эффективных переговоров
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Правила эффективных переговоров

Правила эффективных переговоров (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Правила эффективных переговоров 1 сезон
12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Курс будет полезен руководителям и сотрудникам, участвующим в переговорах. Эксперт расскажет, как подготовиться к переговорам, научит приемам убеждения и техникам сбора информации. Вы узнаете, как аргументировать свою речь и работать с конструктивным сопротивлением и манипуляциями.

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Информация

Страна
Россия

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