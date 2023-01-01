Поразительные чудеса мира
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Поразительные чудеса мира

Поразительные чудеса мира (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Weird Wonders of the World 2 сезона
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

С помощью выдающихся ученых, увлеченных журналистов и сногсшибательных экспериментов проект раскрывает секреты, кроющиеся за причудливыми научными явлениями, странностями животных, безумной погодой, медицинскими чудесами и незабываемыми природными феноменами.

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Рейтинг

7.4 IMDb