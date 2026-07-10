Wink
Сериалы
Поколение Соло
Актёры и съёмочная группа сериала «Поколение Соло»

Актёры и съёмочная группа сериала «Поколение Соло»

Режиссёры

Кирилл Яценко

Кирилл Яценко

Режиссёр

Продюсеры

Мария Кацал

Мария Кацал

Продюсер

Операторы

Петр Касаткин

Петр Касаткин

Оператор
Вячеслав Астафьев

Вячеслав Астафьев

Оператор
Алексей Гопша

Алексей Гопша

Оператор
Борис Бояринцев

Борис Бояринцев

Оператор