Одиночество в последние годы становится не просто тенденцией, а социальной эпидемией. Но парадокс в том, что яркие и самодостаточные люди сознательно выбирают жизнь соло. В документальном сериале, героями которого стали Юрий Быков, Лукерья Ильяшенко, Стас Пьеха, Надежда Сысоева и другие медийные персоны, эксперты рассмотрят тренд на одиночество с экономической, демографической, исторической, психологической и религиозной точек зрения. Через истории людей они также попробуют ответить на вопросы, как преодолевать кризис и обрести гармонию в личной жизни.

