Поколение аферистов
Wink
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Поколение аферистов
6.82021, Generation Hustle 1 сезон
Документальные, Криминал18+

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Поколение аферистов (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал о жажде наживы. «Поколение аферистов» показывает механику беззастенчивых махинаций, которые проворачивают молодые и амбициозные люди в погоне за славой и богатством. В эпоху социальных сетей дозволено многое, а значит в борьбе за роскошный статус все средства хороши. Смешной, дерзкий и немного шокирующий сериал расскажет, как далеко виртуозы красивой жизни могут зайти. Ведь денег много не бывает!

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb