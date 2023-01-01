Подземелье вкусностей (мультсериал, 2024) смотреть онлайн
2024, Подземелье вкусностей 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Искатели приключений отправляются в проклятое подземное королевство, чтобы спасти своего товарища и по дороге устраивают настоящий хаос.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ЁМРежиссёр
Ёсихиро
Миядзима
- СХАктрис�а
Саори
Хаями
- ДСАктёр
Дэмиен
С. Хаас
- ХНАктёр
Хироси
Нака
- СЧАктёр
СонВон
Чо
- АТАктриса
Асуна
Томари
- СМАктёр
Сатоси
Миками
- ЭРАктриса
Эмили
Радд
- КМАктёр
Кэйси
Монгилло
- ССАктриса
Саяка
Сэнбонги
- НХСценарист
Нанами
Хигути
- КУСценарист
Кимико
Уэно
- ЮССценарист
Ю
Сато
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- ЯМКомпозитор
Ясунори
Мицуда