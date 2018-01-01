Wink
Сериалы
Пингвин
Актёры и съёмочная группа сериала «Пингвин»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пингвин»

Режиссёры

Крэйг Зобел

Craig Zobel
Режиссёр
Кевин Брэй

Kevin Bray
Режиссёр
Хелен Шейвер

Helen Shaver
Режиссёр
Дженнифер Гетцингер

Jennifer Getzinger
Режиссёр

Актёры

Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрOswald «Oz» Cobb
Кристин Милиоти

Cristin Milioti
АктрисаSofia Falcone
Рензи Фелиз

Rhenzy Feliz
АктёрVictor Aguilar
Дирдри О’Коннелл

Deirdre O'Connell
АктрисаFrancis Cobb
Кармен Эджого

Carmen Ejogo
АктрисаEve Karlo
Тео Росси

Theo Rossi
АктёрDr. Julian Rush
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрSalvatore Maroni
Дэниэл Дж. Уоттс

Daniel J. Watts
АктёрBruno Tess
Дэвид Х. Холмс

David H. Holmes
АктёрNick Fuchs
Майкл Келли

Michael Kelly
АктёрJohnny Vitti
Шохре Агдашлу

Shohreh Aghdashloo
АктрисаNadia Maroni
Ария Шахгасеми

Aria Shahghasemi
АктёрTaj Maroni
Роберт Ли Ленг

Robert Lee Leng
АктёрLink Tsai
Майлс Хамфус

Myles Humphus
АктёрDom

Сценаристы

Билл Фингер

Bill Finger
Сценарист
Боб Кейн

Bob Kane
Сценарист
Владимир Цветко

Vladimir Cvetko
Сценарист
Шэй Огбонна

Shaye Ogbonna
Сценарист
Ник Таун

Nick Towne
Сценарист

Продюсеры

Билл Карраро

Bill Carraro
Продюсер
Брайан Х. Кэрролл

Bryan H. Carroll
Продюсер
Дилан Кларк

Dylan Clark
Продюсер
Владимир Цветко

Vladimir Cvetko
Продюсер
Клодин Фаррелл

Claudine Farrell
Продюсер
Колин Фаррелл

Colin Farrell
Продюсер

Художники

Хелен Хуанг

Helen Huang
Художница

Монтажёры

Хенк Ван Эген

Henk Van Eeghen
Монтажёр
Энди Кейр

Andy Keir
Монтажёр

Операторы

Дэвид Франко

David Franco
Оператор
Зои Уайт

Zoë White
Оператор

Композиторы

Мик Джаччино

Mick Giacchino
Композитор