Пингвин (сериал, 2024) смотреть онлайн
О сериале
После падения криминальной империи Готэма мелкий бандит с большими амбициями решает заполнить вакуум власти. Сериал «Пингвин», смотреть который так же увлекательно, как гангстерскую сагу, с момента выхода заслужил лестное сравнение с молодежной версией «Клана Сопрано».
Первый шаг Оза Кобба на пути к верхушке криминального мира — жестокое устранение насмешливого наследника криминального клана. Но этот успех моментально привлекает внимание самого опасного противника — дочери местного мафиози Софии Фальконе. Молодая женщина, только что освободившаяся из печально известной клиники «Аркхем», сразу видит в Коббе угрозу. Между ними возникает сложная и опасная связь, построенная на старых чувствах и новых подозрениях. В это же время личная жизнь Оза становится все запутаннее: он неожиданно берет под опеку юного сироту, открывая в себе непривычную человечность. Тем временем давление со стороны психически нестабильной матери нарастает, толкая Кобба на все более отчаянные поступки в борьбе за трон Готэма.
«Пингвин» — сериал, который захватывает идеальным ритмом — герой балансирует на грани триумфа и краха, а сюжетные повороты не дают оторваться от экрана. Игра загримированного до неузнаваемости Колина Фаррелла — шедевр, сравнимый с Джокером Хоакина Феникса, где под маской циничного бандита пульсирует бездна боли и жажды признания.
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- Режиссёр
Хелен
Шейвер
- Режиссёр
Дженнифер
Гетцингер
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Кристин
Милиоти
- РФАктёр
Рензи
Фелиз
- ДОАктриса
Дирдри
О’Коннелл
- КЭАктриса
Кармен
Эджого
- Актёр
Тео
Росси
- Актёр
Клэнси
Браун
- ДДАктёр
Дэниэл
Дж. Уоттс
- ДХАктёр
Дэвид
Х. Холмс
- Актёр
Майкл
Келли
- ШААктриса
Шохре
Агдашлу
- АШАктёр
Ария
Шахгасеми
- РЛАктёр
Роберт
Ли Ленг
- МХАктёр
Майлс
Хамфус
- БФСценарист
Билл
Фингер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- ВЦСценарист
Владимир
Цветко
- ШОСценарист
Шэй
Огбонна
- НТСценарист
Ник
Таун
- Продюсер
Билл
Карраро
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- ВЦПродюсер
Владимир
Цветко
- КФПродюсер
Клодин
Фаррелл
- Продюсер
Колин
Фаррелл
- ХХХудожница
Хелен
Хуанг
- ХВМонтажёр
Хенк
Ван Эген
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- ЗУОператор
Зои
Уайт
- МДКомпозитор
Мик
Джаччино