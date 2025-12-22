Пингвин (сериал, 2024) смотреть онлайн

После падения криминальной империи Готэма мелкий бандит с большими амбициями решает заполнить вакуум власти. Сериал «Пингвин», смотреть который так же увлекательно, как гангстерскую сагу, с момента выхода заслужил лестное сравнение с молодежной версией «Клана Сопрано».



Первый шаг Оза Кобба на пути к верхушке криминального мира — жестокое устранение насмешливого наследника криминального клана. Но этот успех моментально привлекает внимание самого опасного противника — дочери местного мафиози Софии Фальконе. Молодая женщина, только что освободившаяся из печально известной клиники «Аркхем», сразу видит в Коббе угрозу. Между ними возникает сложная и опасная связь, построенная на старых чувствах и новых подозрениях. В это же время личная жизнь Оза становится все запутаннее: он неожиданно берет под опеку юного сироту, открывая в себе непривычную человечность. Тем временем давление со стороны психически нестабильной матери нарастает, толкая Кобба на все более отчаянные поступки в борьбе за трон Готэма.



«Пингвин» — сериал, который захватывает идеальным ритмом — герой балансирует на грани триумфа и краха, а сюжетные повороты не дают оторваться от экрана. Игра загримированного до неузнаваемости Колина Фаррелла — шедевр, сравнимый с Джокером Хоакина Феникса, где под маской циничного бандита пульсирует бездна боли и жажды признания.

