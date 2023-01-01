Пиарщица
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Пиарщица

Пиарщица (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Flack 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Анна Пэкуин осваивает новую профессию в британском сериале о специалистке, которая вытаскивает звeзд из скандальных ситуаций, но не может решить собственные проблемы. По сюжету американка Робин переезжает в Лондон и с головой погружается в работу, чтобы не думать о прошлом.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пиарщица»

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