Первобытный
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Первобытный (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Первобытный 1 сезон
Боевик, Фэнтези18+

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О сериале

Доисторические времена. Чуть было не став обедом гигантского крокодила, первобытный человек возвращается с рыбалки к родной пещере прямо в тот момент, когда стая хищных динозавров съедает его женщину и детей. Вскоре осиротевший мужчина неожиданно для себя объединяется с тираннозавром, пытающимся безуспешно защитить детёнышей от тех же хищников, что убили и его семью. Это окажется началом необычной дружбы в мире, где всё, что шевелится, или станет твоей добычей, или попытается тебя сожрать.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези

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