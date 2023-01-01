Пастель (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Наши преподаватели познакомят с азами, теорией и откроют для вас все грани художественных средств выразительности пастели! Команда ARTCLASS открывает для вас притягательность как сухой, так и масляной пастели. На наших курсах и уроках опытные преподаватели расскажут вам: -о разновидностях сухой и масляной пастели, вплоть до их химического состава -об особенностях работы на разных поверхностях, от обычной бумаги до холста -о том, как и с какими материалами можно совмещать пастель -и самое интересное - о том, как создавать масштабные масляные картины и детализированные миниатюры с помощью этого материала.



Все сезоны сериала Пастель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.