Парк смеха
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Парк смеха

Парк смеха (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

6.62014, Charlie and the Numbers 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Числа и считание превращаются в весeлое приключение, когда Чарли посещает Королевство Чисел. Это волшебный мир, в котором правят числа от одного до десяти. Присоединяйтесь к Чарли во время его встречи с каждым числом и наслаждайтесь пением, танцами, и, конечно самым считанием, в этой серии, которая посвящена умению считать.

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