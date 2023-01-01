Открывая русскую провинцию: Иваново (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Лекции о том, кто придумал рисовать Волгу, как крестьяне становились фабрикантами и почему в Иванове столько конструктивистских шедевров, а еще игра с ситцами, «Мемори» с пейзажами и история о том, как палехские иконописцы обхитрили советскую власть



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