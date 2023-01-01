Оружие Тула
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Оружие Тула

Оружие Тула (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Оружие Тула 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Специальный документальный фильм телеканала «Оружие» об истории Тульского оружейного завода – старейшего профильного предприятия в России. В каждом выпуске эксперты расскажут об особенностях производства стрелкового, боевого и холодного оружия, поделятся историями известных моделей, выпускавшихся во время Второй мировой войны, и новейших технических средств.

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