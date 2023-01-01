Охотник севера (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+21 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 1
- 18+21 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 2
- 18+19 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 4
- 18+19 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 5
- 18+19 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 6
- 18+20 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 7
- 18+19 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 8
- 18+19 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 9
- 18+20 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 10
- 18+21 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 11
- 18+21 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 12
- 18+19 мин
Охотник севера
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Отправляйтесь в путешествие с охотником и режиссером Кристоффером Клаузеном, который охотится на различные виды животных в Скандинавии и Европе, включая лося, благородного оленя, кабана, косулю, северного оленя, лань, рысь, лисицу, каперса, гусей, бобра и голубей. «Охотник Севера» — это новый 26-серийный оригинальный сериал, в котором вы присоединитесь к Кристофферу Клаузену, строящему свой охотничий лагерь в дикой природе Норвегии, а затем поучаствуете вместе с ним в его охотничьих приключениях. Вы увидите множество видов охоты с использованием различных пород собак, что является основной частью скандинавской охотничьей культуры. Узнайте, что значит быть скандинавским диким охотником в этом новом захватывающем реалити с Кристоффером Клаузеном.
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