Один доллар
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Один доллар (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, One Dollar 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На купюру номиналом в 1
 особо не разгуляешься, однако в этом сериале она играет ключевую роль. Зеленая бумажка переходит из рук в руки в маленьком американском городке, создавая кровавый круговорот опасных событий на фоне руин, которые оставил экономический кризис 2007-2009-го года.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Один доллар»

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