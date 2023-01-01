Образцовые бунтарки
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Образцовые бунтарки

Образцовые бунтарки (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Good Girls Revolt 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1969 году несколько молодых женщин, работающих в одном из самых популярных журналов, начинают бороться за свои права и требовать к себе отношения на равных со всеми.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Образцовые бунтарки»

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