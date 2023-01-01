Оборотень (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал крутится вокруг молодого игрока в лакросс по имени Скотт Маккол. Однажды ночью он блуждал по лесу в поисках трупа и подвергся нападению оборотня. Ему удалось убежать, получив лишь небольшой укус. Но чуть позднее, он начал замечать некоторые изменения в себе.



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