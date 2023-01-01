Оборотень
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Оборотень (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Оборотень 1 сезон
Фэнтези, Боевики16+

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Сюжет

Сериал крутится вокруг молодого игрока в лакросс по имени Скотт Маккол. Однажды ночью он блуждал по лесу в поисках трупа и подвергся нападению оборотня. Ему удалось убежать, получив лишь небольшой укус. Но чуть позднее, он начал замечать некоторые изменения в себе.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Оборотень»