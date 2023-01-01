Никаких свиданий
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Никаких свиданий

Никаких свиданий (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Никаких свиданий 1 сезон
Комедия18+

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О сериале

Это легкий, динамичный ситком, рассказывающий о жизни человека, не обремененного амбициями и не имеющего цели в жизни. Ли противостоит критике и неудачам благодаря своему уникальному остроумию и оптимизму, но в глубине души он надеется найти любовь, постоянную работу и дом, который он мог бы назвать своим.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедия

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Никаких свиданий»