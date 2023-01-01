Незабытые (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Незабытые 1 сезон
Драма, Криминал18+
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О сериале
В наше время строители находят скелет молодого мужчины. И по останкам следователи устанавливают насильственную причину смерти. Что скрывает прошлое преступление? Кто в этом виновен и кто понесет ответственность? Забытых жертв и убийств за давностью лет не существует, если за дело берутся про�фессиональные сыщики с внутренним кодексом чести.
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