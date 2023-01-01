Невозможные животные (сериал, 2021) смотреть онлайн
8.42021, Impossible Animals 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы12+
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Сюжет
Документальный сериал о самых поразительных животных планеты. Каждая среда обитания на Земле — уникальна и сложна. Природа постоянно «подкидывает» проблемы, которые животным нужно решать. Некоторые из них развили невероятные способности, помогающие выживать в самых трудных условиях. «Невозможные животные» — самое подходящее для них описание. Разум и тело этих созданий больше напоминает удивительные механизмы, которые, кажется, способны принять любой вызов от агрессивной окружающей среды.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные, Мини-сериалы
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.0 IMDb