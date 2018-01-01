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Найти мужа в большом городе
Актёры и съёмочная группа сериала «Найти мужа в большом городе»

Актёры и съёмочная группа сериала «Найти мужа в большом городе»

Режиссёры

Катя Шагалова

Катя Шагалова

Режиссёр

Актёры

Алиса Хазанова

Алиса Хазанова

АктрисаЛиза Гордеева
Ярослав Бойко

Ярослав Бойко

АктёрАлексей Малышев
Любовь Толкалина

Любовь Толкалина

АктрисаМаша
Вениамин Смехов

Вениамин Смехов

АктёрАлександр
Татьяна Лютаева

Татьяна Лютаева

АктрисаИрина
Юлия Сорокина

Юлия Сорокина

АктрисаКристина
Агния Кузнецова

Агния Кузнецова

АктрисаМила
Кирилл Гребенщиков

Кирилл Гребенщиков

АктёрИгорь Осипов
Ирина Рахманова

Ирина Рахманова

АктрисаНадя
Игнат Акрачков

Игнат Акрачков

АктёрДавид

Сценаристы

Эверт Паязат

Эверт Паязат

Сценарист

Продюсеры

Галина Семенцова

Галина Семенцова

Продюсер
Валентина Михалева

Валентина Михалева

Продюсер
Лев Карахан

Лев Карахан

Продюсер

Художники

Наталья Стыцюк

Наталья Стыцюк

Художница

Операторы

Сергей Павленко

Сергей Павленко

Оператор

Композиторы

Алексей Шелыгин

Алексей Шелыгин

Композитор