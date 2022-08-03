Найти мужа в большом городе (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Найти мужа в большом городе 1 сезон
Мелодрама18+
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О сериале
Это история молодой переводчицы Лизы, у которой как-то не получается выйти замуж. Женихов вроде бы предостаточно. Но нет одного единственного… Решение проблемы берет на себя пробивная подруга Маша. Она только не советует Лизе «западать» на преуспевающего архитектора Малышева.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
2.6 IMDb
- КШРежиссёр
Катя
Шагалова
- Актриса
Алиса
Хазанова
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Вениамин
Смехов
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- ЮСАктриса
Юлия
Сорокина
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- Актриса
Ирина
Рахманова
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- ЭПСценарист
Эверт
Паязат
- ГСПродюсер
Галина
Семенцова
- ВМПродюсер
Валентина
Михалева
- ЛКПродюсер
Лев
Карахан
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- СПОператор
Сергей
Павленко
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин