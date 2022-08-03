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Найти мужа в большом городе

Найти мужа в большом городе (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Найти мужа в большом городе 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Это история молодой переводчицы Лизы, у которой как-то не получается выйти замуж. Женихов вроде бы предостаточно. Но нет одного единственного… Решение проблемы берет на себя пробивная подруга Маша. Она только не советует Лизе «западать» на преуспевающего архитектора Малышева.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Найти мужа в большом городе»