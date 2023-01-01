Насекомые или миллиметровый мир
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Насекомые или миллиметровый мир

Насекомые или миллиметровый мир (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Насекомые или миллиметровый мир 1 сезон
Документальные6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Крошечные насекомые — скрытая сила, поддерживающая равновесие в природе. Ради выживания и продолжения рода эти невероятные творения эволюции выработали инновационные стратегии адаптации. Благодаря конкуренции они также внесли вклад в поддержание глобальной экологии.

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