Насекомые или миллиметровый мир (сериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Крошечные насекомые — скрытая сила, поддерживающая равновесие в природе. Ради выживания и продолжения рода эти невероятные творения эволюции выработали инновационные стратегии адаптации. Благодаря конкуренции они также внесли вклад в поддержание глобальной экологии.



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